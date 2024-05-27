演練項目模擬5種情境實兵演練。（王揚傑攝）

演練項目模擬5種情境實兵演練。（王揚傑攝）

演練項目模擬5種情境實兵演練。（王揚傑攝）

演練項目模擬5種情境實兵演練。（王揚傑攝）

新北市政府今（27）日辦理「登革熱疫災演練」，由副市長朱惕之擔任指揮官，動員衛生局、環保局、工務局、農業局、警察局及區公所，在中和區莒西社區實地操演，模擬5種情境實兵演練，期藉演練讓各局處熟悉登革熱防治作業，以因應登革熱疫情。

今日演練模擬新北市發生本土登熱疫情時，市府啟動應變中心，由衛生局協同環保局、警察局及區公所啟動戶內外環境孳生源茲清作業及化學防治噴消，同時，執行區塊防治計畫，進行200公尺範圍社區健康監測及孳清，由工務局示範工地筏基積水狀況排除，農業局演練菜果園孳生源清除，以落實防治作為。防堵登革熱疫情擴散。

朱惕之指出，隨著氣候變遷及全球暖化的持續影響，蚊蟲存活周期的延長，加上外籍移工引進及國內旅遊往來頻繁，使得疫病跨縣市傳播的風險日益加劇，成為環境和公共衛生的重大挑戰。

衛生局長陳潤秋表示，消除孳生源是杜絕登革熱之不二法門，呼籲市民落實「每周1日市民清潔日」做好居家內外環境巡查，並掌握「巡、倒、清、刷」四大要領清除積水容器與容器減量，澈底消除孳生源。

環保局長程大維指出，因應國內南部本土登革熱疫情持續，環保局將全面加強推動孳生源清除宣導，也提醒民眾，孳生源清除非一次性行動，需要大家持續不間斷地落實，才能達成「平時預防」及「防止擴散」的目標。