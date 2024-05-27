韓國政府也指出，朝鮮早已公布要發射軍用偵察衛星的消息。如果發射作業順利達成，將是朝鮮在外太空運行的第2個間諜衛星。朝鮮此通知，是在中日韓3方峰會舉行之前所發布的。日韓兩國領導人都要求朝鮮取消發射，因為違反聯合國安理會的決議。

日本主管外交事宜的外務省表示，美國、日本和韓國官員針對朝鮮這項通知已進行電話會議，美日韓都認為，朝鮮使用彈道導彈技術來發射衛星，有違聯合國的決議。同時，與會官員也同意，要求朝鮮取消此試射計畫。

另外，韓國政府還指責說，發射軍事偵察衛星是一種挑釁行為，對區域安全構成嚴重威脅。日本海上保安廳表示，朝鮮的通知包括對黃海和菲律賓呂宋島以東地區的航行警告，因為朝鮮火箭試射後，會一節一節落在此海域。

韓國軍方指出，將採取因應措施，顯示軍隊強大的能力和意志力。但是，並沒有更進一步詳細說明。之後，韓國軍方宣布，包括F-35匿蹤戰機在內約20架戰機，在韓國跟朝鮮邊境禁飛區以南的空域操練攻擊演習。

在2023年兩次試射失敗後，朝鮮在同一年的11月，又發射一個軍事間諜衛星，並成功送進軌道運行。朝鮮聲稱，利用這個衛星拍到美國白宮、五角大廈以及韓國的軍事設施等機密照片。不過，朝鮮尚未公佈任何一張照片。

曾誓言今年再發射3顆間諜衛星的朝鮮，拒絕聯合國安理會禁止朝鮮發射衛星的決議，認為自我防禦以及太空探索權遭到侵犯。俄羅斯總統普丁也承諾過，會協助朝鮮打造衛星。