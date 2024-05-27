帆宣業務分為設備材料代理、廠務工程設計、整合系統應用、設備製造代工4大事業群，以廠務工程貢獻約4成營收為大宗，其餘各約2成，包括晶圓代工龍頭台積電、半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）、應用材料（Applied Materials）等國際大廠均為帆宣客戶。

帆宣2023年合併營收562.79億元、年增11.74％，連4年創高，營業利益24.34億元、年減15.07％，仍創歷史次高。在業外收益跳增2.09倍創高挹注下，歸屬母公司稅後淨利21.61億元、年減2.21％，每股盈餘10.96元，仍雙創歷史次高。

帆宣董事長高新明指出，去年全球經濟緩步復甦，半導體產業需求仍為拉動市場成長的主動能。儘管產業庫存調整導致景氣不明朗，帆宣受惠半導體大客戶建廠進度及代工訂單相對穩定，使集團整體營運維持穩健，去年營收及獲利狀況均高於內部預期目標。

帆宣2024年首季合併營收146.15億元，季減3.98％、年增5.25％，創歷史第三高。惟營業利益2.27億元，季減達59.1％、年減達62.43％，創近19季低。但在業外顯著強彈創高挹注下，歸屬母公司稅後淨利4.87億元，季增達56.43％、年增7.1％，改寫同期新高，每股盈餘2.42元。

展望後市，高新明表示首季產業景氣仍具挑戰性，帆宣算是已平安度過，第二季仍在努力中，目前觀察客戶需求在6月後會較明朗。不過，在半導體產業景氣回升、AI帶動需求下，認為下半年市況預期將可望明顯好轉。

帆宣目前在手訂單維持逾600億元高檔，鑒於今年全球景氣成長趨緩、半導體設備需求復甦等因素，今年將持續以穩定成長及獲利為目標，並因應國際化業務發展需求及全球供應鏈調整，集團將以成本及費用控制來提升產業競爭力。