永崴投控今召開股東會，對於離岸風電第3階段第2期(俗稱3之2)，總經理胡惠森表示，永崴投控旗下森崴已經完成了資格審，而在5月24日也通過了技術服務審，最後一階段是價格審，目前能源署預計應該會在6月初，永崴投控對於得標勢在必得、全力備標。若能順利得標，永崴投控的產能可以達700MW。

另外，永崴在台南天然氣的電站也有新的進展，胡惠森表示，台南在電子大廠陸續進駐下，每年的用電量激增，預計年用電在230億度左右，電力自主對台南非常重要，永崴旗下九崴電力天然氣電站已經找到土地位於台南樹谷園區，目前正進行入園工業區土地申請相關手續，天然氣可以24小時不間斷發電。

據了解，目前台南樹谷園區進駐廠商包括:奇景光電、家登(3680)、群創(3481)、奇美、誠美材(4960)、永旺、亞德客-KY(1590)等。多數業者對於永崴天然氣電站進駐表示歡迎，但也有少數業者認為是「嫌惡」設施。

對於今天股東會上，小股東希望能從資本公積中增加0.5元的配息，永崴表示，永崴是投控公司，永崴的獲利是從旗下子公司的現金股利配回來的，目前永崴旗下最主要的獲利就是崴強和森崴能源(6806)，而森崴目前有案場、投標和備標等工作，所以現金需求比較大。明年永崴董事會將規畫子公司的現金股利配回比較多給母公司，以增加明年的配股。