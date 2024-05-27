Netflix韓國影集《名校的階梯》今（27日）釋出正式預告與主視覺海報，「我殺了人，我說我殺了人！」 這句令人不寒而慄的對白為該劇定調了緊張的氛圍，窺探這部充滿神秘和醜聞的校園懸疑影集。隨著一名學生死亡的消息傳開，緊張局勢加劇，長期隱藏於檯面下的秘密開始浮出水面。

《名校的階梯》匯聚了一批新生代演員，由《那年，我們的夏天》盧正義領銜演出校內最受歡迎的女生「鄭哉怡」；《浪漫速成班》李彩玟飾演新來的獎助生「姜嘏」，他的到來攪亂了原有的秩序；《我們的藍調時光》金載原飾演學校的王者、鄭哉怡的男友「金俐晏」；《雖然是精神病但沒關係》池惠圓飾演「尹荷拉」，而《非常律師禹英禑》李元禎飾演李優進，這些角色共同構成了控制校園的力量。

劇情描述在精英雲集、隱藏著許多不可告人秘密的朝信高中，校園女王鄭哉怡（盧正義飾）和她的男友金俐晏（金載原飾）掌控著一切。直到領取獎學金的資優生姜嘏（李彩玟飾）轉學進來，他帶著個人的仇恨，開始挑戰這對校園中人人敬畏的情侶。他的到來逐漸揭開了朝信高中富人圈複雜的人際關係。這群精英學生團體還包括尹荷拉（池惠圓飾）和李優進（李元禎飾），他們4人在校內擁有著重要影響力。

正式預告中預示了金俐晏和姜嘏之間的激烈衝突，暗示著當鄭哉怡宣布她想和金俐晏分手時，學校的權力秩序將面臨重大動盪。這將在他們情感緊密的小團體中引發何種的混亂與波瀾，令人期待。

導演裴賢鎮在反思當代社會的複雜性時，強調為了創造《名校的階梯》的世界所投入的努力，「朝信高中以其無可挑戰的既定秩序為傲。我們精心設計了每一個場景，注重畫面的紋理、燈光和結構元素等細節，這些都是作為角色境遇的隱喻。老式建築代表了學校的驕傲和傳統，而階梯象徵著朝信高中的階級結構。」

《名校的階梯》6月7日在Netflix獨家上線。