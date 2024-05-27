環狀線十四張站「M.Ark新北捷鑽」全台最大捷運開發案將啟動招商。（新北市捷運局提供）

新北捷運局積極推動三環六線交通建設，以捷運站作為發展核心，持續推動捷運開發計畫，今（27）日舉辦環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案「M.Ark新北捷鑽」招商說明會，將於7月正式公告徵求投資人；基地面積14公頃劃分2區同時招商，興建總樓地板面積約25萬坪捷運開發大樓，預計投資金額達750億元，為全台最大捷運開發案，預估可創造1.2萬個就業機會，並引入約1.1萬人口，將進一步帶動新店地區發展。

新北市捷運局副局長鄭智銘表示，「M.Ark新北捷鑽」捷運開發基地於都市計畫規定需設置至少30％商業樓地板面積，為引導並強化商業發展機能，將14公頃基地面積規畫分成2區，都可直接與捷運十四張站出入口連通，具出站即到家、到站即辦公的便利性。

A區基地面積5公頃，主要提供大型購物商場、企業總部等進駐，預計興建5棟、總樓地板面積共約9萬坪的商業大樓；B區基地面積9公頃，可興建12棟、共16萬坪的捷運共構住宅，1樓規畫店鋪，2區總計能創造1.2萬個就業機會，引入1.1萬人口。將採2區分別招標、同時招商的方式，加速推動捷運開發案。

鄭智銘說明，「M.Ark新北捷鑽」與十四張站共構興建，具新北環狀線及安坑輕軌雙捷運優勢，轉乘便利，可快速抵達安坑、新店、中和、板橋及新莊地區，搭配周邊環河快速道路及國道3號安坑交流道等，交通條件十分便捷，且緊鄰已開發完成的央北區段徵收區，與即將開發的十四張B單元，整體將塑造出更高品質生活環境。

另外，為了打造「M.Ark新北捷鑽」成為地標門戶，將規畫取得耐震標章與銀級以上綠建築及智慧建築標章，並設置連通西側河濱公園的人行及自行車道，並預留銜接北側水資源中心地景大平台，提供更優質的休憩空間。

捷運局表示，新北捷運局持續以捷運場站為起點，循「點、線、面」的開發層次，串接各站「點」帶動沿「線」發展，再促成大型開發區的「面」，逐漸形塑新北市成為TOD城市，引領軌道經濟，打造安居樂業的新北捷運生活圈。