台南市安南區安富街1棟民宅，陳姓男子25日踢破家中魚缸，腳踝遭割傷，出門就醫時因服藥精神不濟倒臥娃娃機店門口。26日深夜卻有網友以監視器血跡斑斑的影像發文，聲稱該男涉侵入住宅性侵，遭被害女子刺傷落荒而逃，也有聲稱該男自宮流血。誇張文章發出半小時即刪文，發文者關閉臉書。警方懷疑有心人散布不實消息，正急查發文者身分，釐清動機。

臉書有多個社團粉專26日晚間連續發出一段影片，1名下半身赤裸男子在滿地鮮血的娃娃機店門口牽機車，嘗試多次卻不支倒地，發文者聲稱該男涉及侵入住宅性侵，遭女屋主刺傷後逃逸。也有網友聲稱該男子是自宮受傷。

聳動畫面驚動警方徹夜調查，但近日並無相關報案，警方查證是安富街民宅的樓上的陳姓男住戶，25日晚間因腳踢破魚缸，被玻璃割傷腳踝，下樓出門就醫。

陳男在受傷前已服用安眠藥準備睡覺，案發後精神不濟，走到樓下娃娃機店門口牽車時，嘗試多次都無力摔倒，鮮血流了一地，警方接獲通報已協助陳男就醫，傷勢無大礙。

事實與網路的聳動發文嚴重不符，驚動警方徹夜查證案情，待警方欲回看臉書蒐證，該篇文章短段半小時內已遭人刪除，發文者的臉書隨即關閉。警方表示，不實的網路發文造成社會不安，已涉嫌違反社維法，警方將追查文章來源，找到發文者追查動機。