小S婚後生有三個女兒，二女兒Lily雖年僅16歲，但遺傳了媽媽的好氣質和逆天長腿，近來被保養品d program相中，擔任品牌代言人，小S則是放心的讓女兒「單飛」，但又特地錄了一段打氣影片給女兒，讓女兒備感溫馨。

Lily自承從小就是敏感肌體質，青春期的抗痘路她也走過，印象最深的是小六開始冒出一顆大痘痘讓她不曉得怎麼處理，想起媽媽說的「不要擔心，長痘痘就點成痣就好」，結果Lily如法炮製的後果讓同學一頭問號怎麼突然長痣出來？她只好默默拉起口罩裝沒事，但此後她就更是積極注重臉部保養。

d敏大使Lily許韶恩出席d program敏感話題新品「淨荳益生精華」活動。（d program提供／黃唯淯台北傳真）

全新淨荳益生精華是Lily近日的抗痘新妙方。售價650元。（d program提供／黃唯淯台北傳真）

此次接下d program代言大使一職，她也興奮跟大家分享抗痘秘訣。同時僅遵媽媽小S吩咐「Less is More」，不求多，但要擦對重點。她以d program為例，指出臉部清潔後只要使用淨荳益生化妝水改善肌膚體質，並針對全臉使用淨荳益生精華和淨荳益生乳液，完美擊退惱人的痘痘問題。