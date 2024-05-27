本月20日是第16任正副總統就職典禮，總統賴清德的演說備受外界關注，他以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，自認對兩岸釋出善意。但在演說中，賴清德對兩岸關係重新詮釋，還自稱依我憲法，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，遭批「新兩國論」。而TVBS今（27）日就釋出最新民調，有53%的民眾滿意賴清德的520就職演說，28%不滿意，19％沒意見。

根據《TVBS》今日釋出的最新民調中可以看到，有52%的民眾有看賴總統就職演說，其中有53%的民眾滿意賴清德的520就職演說，28％不滿意，19％沒意見。與105年政黨輪替，前總統蔡英文發表首任就職演說時相較，有68%民眾表示滿意，賴總統就職演說滿意度較低。

同時有47％的民眾信任賴清德，其中23%非常信任，24%還算信任，34%不信任，其中16%不太信任，18%很不信任，20%沒意見。

本次調查是 TVBS 民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年5月20日至24日晚間 18：30至22：00，共接觸1109位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為195位，拒訪率為17.6%，最後成功訪問有效樣本 914 位（市話448、手機466），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw /poll-center