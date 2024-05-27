永豐銀行冠名贊助的「台啤永豐雲豹籃球隊」氣勢如虹，於T1聯盟總冠軍系列賽搶下二連勝。永豐銀行表示，歡慶台啤永豐雲豹首度挑戰並可望搶下T1聯盟總冠軍獎盃，即日起，推出期間限定換匯優利定存，凡線上或臨櫃申辦5大外幣換匯優利定存，享7天期年利率10.5％，好康放送更邀請廣大球迷一起為台啤永豐雲豹集氣加油！

永豐銀行表示，T1聯盟總冠軍系列賽前二場賽事，分別於24日及26日在台啤永豐雲豹主場－桃園小巨蛋登場。首戰兩隊激烈交鋒，最終台啤永豐雲豹以106：101守住主場勝利；昨日則在永豐銀行同仁、親友的吶喊助陣下，終場以112：107再次擊退客隊，挺進冠軍之路。

為回饋廣大球迷熱情支持，即日起至6月28日推出「集氣有禮」換匯優利定存活動。永豐銀行表示，客戶可透過永豐MMA金融交易網、行動銀行或DAWHO APP，以新臺幣及13種外幣兌換美元、人民幣、日圓、歐元或澳幣，同時承作外幣定存，即享7天期定存年利率10.5％、1個月期最高6％的優惠；也可善用匯率到價通知功能掌握匯率低點，把握資金配置最佳時機放大財富。詳情請上永豐銀行官方網站或活動網站查詢。