桃園市龍潭龍元宮今年適逢建廟200周年，龍潭公有市場6月1日、6月2日舉辦「雙龍好市慶神農」活動，集結市場內明星商品，推出「五穀爺祭祀福袋5折購」促銷。（桃市經發局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市龍潭龍元宮今年適逢建廟200周年，龍潭公有市場6月1日、6月2日舉辦「雙龍好市慶神農」主題活動，集結市場內明星商品，推出「五穀爺祭祀福袋5折購」促銷，原價699元只需299元就能購買。廟方同時舉辦「神龍鬧鎮」系列活動，包含祈福遶境、封街市集、夜戲神龍等。

市府經濟發展局表示，配合龍元宮200周年，特別規畫龍潭市場明星商品組成福袋，包含去年桃園上好攤最強冠軍雞得主「龍潭傳香雞」、拜拜必備的水果攤「慧慧水果」、以及榮獲經濟部4星等樂活名攤「龍潭肉棧」、「大陸涼麵」等，每組價值600元禮包優惠以5折價299元販售，6月1日周末上午10時起於龍潭市場活動攤位限量販售。

龍潭市場在去年完成改造，將客家文化特色融入其中，另推出「集雙龍換買菜金」，民眾前往龍元宮領取龍形頭箍後，再前往龍潭市場集章，每日前200名完成者即可獲得50元買菜金，另市場內也舉辦玩遊戲領取100元買菜金等。

今年廟方規畫長達半年慶祝活動，6月1日有傳統客家三獻禮祭儀為五穀爺暖壽，系列活動則有恭迎神農大帝祈安遶境，廟口封街邀請60組品牌及傳統夜市美食與遊戲擺攤，闖關活動過關還有五穀爺加持限定平安符，還能參與晚會摸彩抽純金神龍金條。

6月2日則有神豬酬神活動，晚間則由即將成真火舞團，特別為建廟200年編制新劇本，用火舞敘事龍潭的開庄故事，用藝術詮釋客庄敬天惜地的精神。