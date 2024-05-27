行政院長卓榮泰31日將赴立院施政報告及總質詢，面對連日藍綠白「國會改革」法案引發表決大戰，卓釋出善意喊話民眾明日不要集結。桃園市議員凌濤認為此話狠狠打臉綠黨團總召柯建銘，代表民進黨內也不樂見癱瘓議事、施政受阻，卓榮泰正在斷「青鳥」求生，「卓柯不同調，就看誰的底氣大！」

「綠營黨團昨是今非，讓卓榮泰正在斷『青鳥』求生！」凌濤說，為了抗議國會職權的修法，部分民眾發起「青鳥行動」，甚至組織5／28全台串聯，立法院明早九點就要集合抗議，柯建銘也批國民黨國會改革是「毀憲亂政」，並與立委吳思瑤開記者會，公開徵求「青鳥行動」上街抗議的創意標語，鼓吹群眾集結，豈料閣揆卓榮泰竟提前在今天表示，「希望行政、立法平順互動，要努力讓明天群眾不要集結」，凌濤認為此番話狠狠打臉柯建銘。

凌濤說，卓榮泰如果贊成柯建銘說毀憲亂政，就要鼓勵集結，不鼓勵集會就是否定柯建銘的說法。顯然民進黨內也有不同聲音，不樂見癱瘓議事，讓施政遇到阻礙。

「卓柯不同調，就看誰的底氣大！」凌濤說，卓榮泰2026年即將面對民進黨中生代接班，這2年的政績決定他領導的內閣，能不能有成果，總不能就職一周就注定失敗的結果，卓榮泰正在奮力一搏，是顯而易見的。

凌濤指出，這2天青年在threads上紛紛覺醒，在前太陽花學運領袖魏揚疾呼：「民進黨過去8年執政，把很多法案逕付二讀，為什麼他們可以？」讓場下一片靜默引發熱議，網路上反思文更是風起雲湧。

凌濤認為，柯建銘過去在立法院頤指氣使，如今成為少數黨，應當也要有少數服從多數的認知，直言卓榮泰已經開第一槍了：「青鳥不應該成為民進黨囚禁的鳥！」