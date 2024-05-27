台南「2024清水祖師文化節」活動日前正式落幕，市府並與四鯤鯓龍山寺於國立臺南生活美學館國際會議廳辦理「寺廟博物館」研討會，台南市長黃偉哲親自出席，與民眾共同探討台南宗教文化。黃偉哲表示，期望透過此次研習活動，讓宗教文化寶藏能被延續與重視。

台南「2024清水祖師文化節」活動於週六（5/25）舉辦，主辦方四鯤鯓龍山寺邀請全台清水祖師神尊、執事人員等，進行寺廟同堂交流研習活動。黃偉哲說明，此次清水祖師文化節活動不僅包含各寺廟神尊之間的交流，更融合地方學校陣頭和社團的表演，現場也有街頭藝人帶來表演，以及擺出文創市集展示在地的文化創意產品，內容豐富多元。活動圓滿落幕後，市府也與四鯤鯓龍山寺在國立臺南生活美學館國際會議廳辦理「寺廟博物館」研討會，接續探討台南在地宗教信仰文化。

台南市長黃偉哲強調，每間寺廟都有獨一無二的歷史人文，都像是博物館一般，豐富呈現在眾人眼前，充分展現專屬於臺南在地獨有的文化風采，同時能讓市民及各地朋友，透過參與廟宇活動，進一步感受臺南宗教文化盛事。

四鯤鯓龍山寺表示，此次「2024清水祖師文化節」活動深受參加民眾的喜愛與好評，廟方期望藉由辦理活動與研討會，帶領民眾認識宗教文化及傳統工藝之美。四鯤鯓龍山寺強調，期盼藉由活動能讓參與民眾共同接受宗教文化洗禮，同時可以成為大眾心靈的寄託所在，使民眾由此產生對文化與宗教信仰的認同。