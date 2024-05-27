高雄市玉荷包於每年5月底、6月初期間量產，產期僅有兩至三週，短時間內需要大量人手採收及出貨包裝，為了紓解產地搶人大戰的亂象，高市府農業局配合中央產季人力協調會議，除了維持以往調度本市農業技術團人力外，今年度也加入屏東團及農業外展移工的跨區服務，舒緩玉荷包產季缺工狀況，活化各團及外展機構的閒置勞動力，達到人力有效運用並解決短期迫切需工狀況，本次共調度超過50位的人力投入產季。

玉荷包產季幾乎每年都要面臨搶工現象（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市農業局局長張清榮指出，今年首度針對玉荷包採收作業辦理產季前教育訓練，讓就近的農業技術團農業師傅提前暖身，農民如有需求可以向大樹區農會登記調度。此外配合農業移工政策性放寬申請門檻，目前已有超過70案成功申請農業移工，呼籲有需求且符合資格之農民，可以善加申請運用。

有技術的師傅上工時更能幫助到農場主（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局表示，除補充勞動力外，為因應缺乏熟練的專業技術工問題，農業局於5月中旬舉辦產季前教育訓練，邀集大樹、美濃、屏東三個農業技術團10餘位玉荷包採收生手，參加果園採收實務教育訓練，訓練的內容包括玉荷包果實的成熟度識別、採收方法及採收後處理（拆葉、選果、包裝），以及最重要的架梯或上樹時的上工安全要點及防護等相關知識，提供從採收到出貨流程的完整培訓。

專業熟手協助採收及出貨包裝能提升市場銷售競爭力。（圖片來源：高雄市農業局提供）

玉荷包農場主表示，採收除了要找的到人來幫忙，有技術的人力當然更好，所以辦訓練很重要，可以讓這些師傅上工時幫助到農場主。參訓師傅也說，在正式上工前參與這項訓練課程，對採收和後續流程上更有概念，未來也會想再參與更多元的課程。透過事前訓練除了能提高工作效率，對農場主而言，採收快、出貨效率高才能提升市場銷售競爭力。