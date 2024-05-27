台灣籃球新星林庭謙，目前效力大陸CBA天津隊，在成為明星球員後，沒想到近日有大陸網友爆料，他在已有女友的情況下，還和當地女子交往，對方告知她懷孕後，還被逼要墮胎，而這整起事件目前在網路上相當火熱。

昨晚有大陸網友發文指出，「小林（林庭謙）在有在一起三四年的女朋友，而這賽季領頂薪後就飄了，在天津約小三到酒店過程中，也告知小三他有女友，而小三也說她有男友，不到三周後小三和小林說她懷孕了，威脅若不和臺灣女友分手就會曝光小林。」

「小林只好和臺灣女友坦白道歉，並承諾會把這件事解決，期間內小三的朋友還會傳威脅訊息給臺灣女友，小林希望小三去打胎，但女子不願意還常常以死相逼，最後只能請臺灣女友演假分手，過年小林回臺灣還找臺灣女友，請她一定要等他處理好這件事回到他身邊，但小三還是繼續以死相逼。」

消息傳回台灣後，引發熱議，林庭謙也關閉個人IG帳號，引發更多網友聯想。

林庭謙的父親，曾任裕隆、HBL能仁家商主帥的知名教練林正明，則回應表示：「對於林庭謙感情狀況，平常我和太太並未過問，但身為公眾人物，言行舉止要特別注意，也希望他要勇敢面對。」

至於林庭謙所屬經紀公司則表示，「選手的私人事務，經紀公司不便多過問與回應，謝謝！」