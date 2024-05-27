從盤面強勢族群來看，AI概念股持續發光發熱，台積電(2330)一度在盤中創下新高，聯發科(2454)和日月光投控(3711)也在今日分別勁揚7.53%和3.76%，創下收盤價新高。近期表現強勢的鴻海(2317)也上漲5.11%，股價創近16年來新高。台股ETF表現同樣強勁，27日所有台股ETF均收紅，其中有30檔ETF收盤價創新高，包括近期上市的兩檔新兵群益科技高息成長(00946)和兆豐電子高息等權(00943)。

進一步觀察這30檔創新高的ETF，以近5日日均成交量來看，00946群益科技高息成長人氣最為熱絡，日均量達近4.2萬張，近一周股價上漲4.2%，不僅表現優於大盤，也是今年來新掛牌的台股ETF中，表現最佳的產品。其前五大持股包括鴻海、聯發科和日月光投控，皆為今日市場表現較強的個股。收盤價創新高且成交量排名第二和第三的產品分別為0056和00881。

財富管理專家表示，近期在AI股的領軍下，台股表現亮眼。全球AI晶片龍頭輝達近期公布的財報和財測優於市場預期，AI需求前景看好，進一步激勵台灣科技股表現。因此，00946、00881和00943等ETF表現突出。未來展望在AI科技強勢領軍的趨勢不變下，台灣因科技產業鏈完整，特別是在晶片製造、IC設計、封測和電子代工等領域，將持續受惠於這波AI浪潮。專家建議投資人可以通過台股科技ETF來掌握行情。

專家進一步指出，市面上有多檔台股科技ETF產品，每檔產品的選股邏輯不盡相同。投資人若想通過一檔產品掌握台灣科技業成長行情並建立穩健收益來源，可以留意以科技高息股為訴求的00946群益科技高息成長，兼顧成長與收益。而若投資人希望鎖定特定科技產業或題材，如半導體，則可參考專注於半導體產業的群益半導體收益(00927)和中信關鍵半導體(00891)等產品。