明揚股東常會下午14：30開始，跟明安一樣，不對外開放，相關討論和表決，都順利進行，其中的討論事項，基於整合資源、擴大營業規模、提升營運績效及競爭力，以股份轉換方式，成為明安國際企業公司的百分之百子公司，獲得通過。股份轉換的換股比例，明揚公司普通股每1股換發明安普通股0.54股。

此次股份轉換，明安預計增資發行普通股14,418,845股，予股份轉換基準日明揚除明安以外的其餘股東，每股面額新台幣10元，共計新台幣144,188,450 元，其權利義務與明安其他已發行普通股股份相同。

股東常會也通過轉換基準日為民國113年9月30日，在股份轉換完成之後，明揚公司將成為明安百分之百持股的子公司，並將依相關規定終止上櫃交易，停止公開發行。

明揚股東常會27日雖然也改選9席董事，但因屬過渡性質，因此，所有現任的6席董事鄭錫潛、劉安晧、呂英誠、鄭紹廷、王政義、林瑞章、以及和3席獨董林義郎、謝國煌、魏嘉民等人，全都續任。