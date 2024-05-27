三星電子今宣布推出2024年奧德賽Odyssey OLED、智慧聯網顯示器Smart Monitor和創作者系列ViewFinity全新商品。其中Odyssey OLED和智慧聯網顯示器Smart Monitor導入AI，透過AI影像升頻、AI智慧抗噪，提升視覺、聽覺體驗。即日起至9月30日止，三星針對旗下多款顯示器祭出「AI引領智慧星視界」優惠活動；6月30日前購買Odyssey OLED、Smart Monitor、ViewFinity指定機型，再享早鳥好禮7-11商品卡。

三星全新的Smart Monitor新增運動追蹤功能，結合運動與娛樂。（三星提供／古明弘台北傳真）

為吸引電競玩家目光，三星在台推出首款Odyssey OLED平面電競顯示器，搭載NQ8 AI第三代高效處理器，透過4K AI影像升頻技術，能將低解析度的影像畫面升級至類4K畫質，為使用者提供更細膩的視覺體驗。內建的動態冷卻系統，加入脈動式熱管降低顯示器溫度，防止烙印，在不調節亮度的情況下，比傳統石墨片散熱效果好5倍。

三星SMART MONITOR M7 43吋，1萬3900元。（三星提供／古明弘台北傳真）

此外，32吋Odyssey OLED G8和27吋Odyssey OLED G6皆採用「Glare Free」抗眩光真霧面面板，透過低反射塗層與鍍膜方式，能較傳統塗層減少近5倍的反光，大幅降低外在光源對畫面的干擾。

三星Odyssey OLED G8，32吋，3萬6900元 。（三星提供／古明弘台北傳真）

方便追劇的智慧聯網顯示器Smart Monitor系列今年也再推出Smart Monitor M8、M7、M5共3款機型，其中Smart Monitor M7更推出43吋大尺寸機種。Smart Monitor內建OTT串流影片服務，提供多元的娛樂選項，更可透過穿戴裝置串聯三星智慧生態圈，例如使用Galaxy Watch追蹤運動表現，或是以Galaxy Buds耳機進入360度環繞音訊，也可在智慧手機與平板間跨裝置操控。

三星ViewFinity S8，27吋9990元，32吋1萬900元。（古明弘攝）

專為設計師、影像創作者設計的ViewFinity系列，共推出ViewFinityS80UD、S70D、S60UD和S60D共4款機型。最高支援4K解析度或100Hz更新率，確保畫面流暢，滿足專業工作者對高解析度、高畫質的需求；而ViewFinity S80UD和S60UD具備90W USB-C接口，高達90瓦的快充，不僅能簡化工作桌，還能做為資訊和音訊傳輸，也能同步為筆電充電。

ViewFinity S80UD和S60UD具備90W USB-C接口，可為筆記型電腦及顯示器快速充電。（三星提供／古明弘台北傳真）

值得一提的是，2024年ViewFinity全系列採用至少14%的回收塑料，塑料部分無使用化學噴霧，包裝接縫處以膠水取代釘書針，使其更易回收。