中華郵政去年首度虧損16.5億元，傳出將裁員274名基層員工，引發熱議，不少人對於「鐵飯碗」似乎變質感到訝異。對此，一位自稱中華郵政內部員工的女子說明，基本上通過試用期後，只要不違法亂紀，「基本上都能待到退休」，另外針對郵局虧損共有5大因素，包括蝦皮進攻寄件、郵資不漲、持續投入缺損的i郵箱業務、集郵商品缺乏吸引力、壽險，貼文曝光後引發許多同行共鳴。

原PO在Dcard發文表示，對於退休人員的缺額不補員，其實郵局只要試用期過後，「只要不違法亂紀，基本上都能待到退休，如果你是壽險高手的話連主管都要敬畏你」；針對郵局虧損，原PO也列出5大原因，一是寄件包裹等業務在蝦皮強勢進攻下，許多郵局的來客數明顯下滑，不少人寄件到離島或是又大又重的包裹才會到郵局；二是郵資未隨物價上漲，導致寄信未成功時的時間與金錢成本不能達成平衡。

原PO指出，三是i郵箱業務，明明是賠錢貨卻持續設點，常常出現機器故障、客人使用有問題、包裝不好液體流出等，得浪費時間和人力處理，結果就是被蝦皮智取櫃打趴，「不知道有多少業績是靠自己人創造的」；四是集郵商品缺乏吸引力，郵票冊越來越少人買卻大量印製還漲價，而不是學習日本郵局著重在行銷與設計；五是壽險，公司無視來客數下滑的事實，持續配給各局不合理的業績目標，只是逼經辦和主管得幫家人投保，「光靠加強招攬話術無法解決根本問題，今年台股大漲、定存利率又高，回歸保險本質的簡易壽險還有多少優勢？」

對此，許多網友紛紛回應，「講得真好～」、「真的不懂一直設i郵箱幹嘛，看起來使用率極低」、「蝦皮店到店甚至免運費，郵局對我只剩下買郵票的功能而已」。