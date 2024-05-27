大陸加強金融風險管控，中共中央政治局審議《防範化解金融風險問責規定（試行）》等文件指出，防範化解金融風險，事關國家安全；要進一步推動在金融領域落實全面從嚴治黨要求，切實加強中共對金融工作的集中統一領導，「推動金融監管真正做到長牙帶刺、有棱有角」。

據新華社消息，中共中央政治局27日召開會議，審議《新時代推動中部地區加快崛起的若干政策措施》、《防範化解金融風險問責規定（試行）》。中共中央總書記習近平主持會議。

會議指出，防範化解金融風險，事關國家安全、發展全局、人民財產安全，是實現高品質發展必須跨越的重大關口。制定出台《防範化解金融風險問責規定（試行）》，就是要進一步推動在金融領域落實全面從嚴治黨要求，切實加強黨中央對金融工作的集中統一領導，進一步壓實金融領域相關管理部門、金融機構、行業主管部門和地方黨委政府的責任，督促各級領導幹部樹立正確的政績觀，落實好全面加強金融監管、防範化解金融風險、促進金融高品質發展各項任務。

會議強調，要切實抓好《規定》的貫徹落實，堅持嚴字當頭，敢於較真碰硬，敢管敢嚴、真管真嚴，釋放失責必問、問責必嚴的強烈信號，推動金融監管真正做到「長牙帶刺」、有棱有角，將嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍在金融領域樹立起來並長期堅持下去。

另會議指出，推動中部地區崛起，要充分發揮科教資源集聚的優勢，堅持創新驅動發展，加強原創性科技攻關；要因地制宜發展新質生產力，加快構建現代化產業體系，做大做強實體經濟，統籌推進傳統產業轉型升級、培育壯大新興產業、謀畫布局未來產業。

會議強調，要大力提升糧食能源資源保障能力，實現高品質發展和高水準安全相互促進。有關部門要加大支持力度，山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等中部6省要切實扛起主體責任，凝聚強大工作合力，譜寫中部地區崛起新篇章。