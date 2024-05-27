「金門觀光圈」今日舉行成立大會，未來將整合公私部門、觀光產業及學界資源，以帶入國際觀光客為目標，提升金門整體服務品質，再造金門觀光新品牌。

交通部觀光署長周永暉表示，金門是第18個成立的觀光圈，當地擁有豐富且獨特的觀光資源，絕對是發展國際觀光最佳的旅遊目的地之一。未來透過觀光圈的運作，將食宿遊購行5項構面的觀光資源再次盤整，設計出創新且具吸引力的觀光路線，進行整體行銷宣傳，讓世界各地的遊客能夠看見金門，並且動身造訪金門。

全球疫後觀光發展趨勢開始著重綠色、環保及永續觀光，觀光署透過智慧旅遊科技與AI發展，期盼與金門在地觀光產業一起打造國際觀光品牌，迎接世界各地來訪的遊客。

周永暉說，金門觀光圈未來將是金門各觀光資源整合最重要的平台，協助產業進行「風格形塑」及「數位轉形」升級，從提升服務品質及創造觀光亮點的角度切入，與原有的金門經典景點創造出新的觀光吸引力。智慧觀光應用的數位化資訊更可克服語言的隔閡，提供國際旅客友善的旅遊環境，玩賞金門將更加方便及輕鬆。