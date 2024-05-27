台8線中橫公路東段因0403花蓮大地震受損嚴重，目前正展開後續災後搶修作業。圖為180.8K寧安橋路段現況。（公路局提供／羅亦晽花蓮傳真）

台8線中橫公路東段因0403花蓮大地震受損嚴重，目前正展開後續災後搶修作業，工程人員今天替170.4K慈母橋路段換裝護欄。（公路局提供／羅亦晽花蓮傳真）

台8線中橫公路東段因0403花蓮大地震受損嚴重，目前正展開後續災後搶修作業，工務單位6月1日起，將在182.K至184.5K（長春隧道至閣口）路段進出車輛分流改道；圖為改道示意圖。（公路局提供／羅亦晽花蓮傳真）

台8線中橫公路東段因0403花蓮大地震受損嚴重，經工務單位初步搶通，考量災後搶修需要，在167.7K天祥至185.5K太魯閣口路段設管制站，每天採3時段放行，隨端午連假將至，公路局考量車輛通行需求增加，6月8日至10日止管制放行時間放寬增加1小時，傍晚6時30分至翌日7時實施夜間封閉。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段指出，中橫公路東段上月8日恢復通行後，持續展開沿線搶修與修復作業，由於震後初期道路邊坡穩定性低，屬落石好發期，加上近日鋒面影響，氣候不穩定，落石頻率高，考量用路人安全及搶修復建工程需要，沿線道路6月份的通行方式仍採分階逐步放寬交通管制措施執行。

其中，110.1K大禹嶺至167.7K天祥路段，交通管制區間為114.6K合歡派出所至167.7K天祥，6月不分平日、假日，每天上午7時至下午4時30分，除沿線災修工區視施工需要採機動管制，其餘時段不管制， 下午4時30分至傍晚6時30分只出不進，之後至隔天上午7時夜間封閉管制。

167.7K天祥至184.5K太魯閣口路段，6月不分平日、假日，每日放行3個時段，分別為上午7時至8時、中午12時至下午1時，及下午4時30分至傍晚5時30分，且後至傍晚6時30分只出不進，之後至翌日7時實施夜間封閉。

太魯閣工務段6月1日起，也會在太魯閣口至長春隧道路段採分流措施，西行往天祥方向為太管處砂卡礑隧道接西拉岸隧道，接著再從長春隧道至天祥；東行往花蓮方向則是沿公路行經長春隧道，接太魯閣閣口再往花蓮、宜蘭。

太魯閣工務段考量端午連假中橫公路的通行需求，6月8日至6月10日止，天祥至太魯閣口管制路段仍採3時段放行，不過各放行時間會增加1小時，因此連假期間每日放行3時段分別為，上午7時至9時、上午11時至下午1時，及下午3時30分至傍晚5時30分，之後只出不進，傍晚6時30分至隔天上午7時實施夜間封閉。

太魯閣工務段表示，每天管制放行前，搶修團隊均將先實施朝巡並排除路面障礙，不排除或有延後放行或暫停放行的可能，且放行時段內，如行經災修工區遇有臨時路況或施工需要或因地域環境有影響行車安全之虞時，將採機動管制措施，待排除阻礙因素後再予以警戒監看放行。