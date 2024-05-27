雲林縣部分佃農因與地主沒有簽訂租賃契約，僅以口頭約承租，導致申請天然災害救助時無法提出租賃契約，權益受損，雲林縣議員蔡東富27日在定期會中希望縣農業處能向中央建議放寬認定標準，認定時採農會班長等相關人員針對農地實際耕作情形作為判斷標準，才能確保佃農權益。

蔡東富表示，雲林縣農業種植面積達8萬7000公頃，除地主本身耕作，也有不少是向地主承租農地的佃農，最近他接獲佃農陳情，因與地主沒有簽訂租賃契約，天災救助金是撥發給地主，地主再交給佃農，但若地主不願或因故無法幫佃農申請救助金，佃農便無法獲得政府的救助。

蔡東富說明，地主與佃農之所以用口頭約定租約，主要是過去「三七五減租」政策，規定地主非因法定事故不得終止租約，且租約可世代傳承，藉此保障佃農不被剝削，但也因此讓一些地主擔心日後農地可能收不回來，所以不願簽訂租賃契約，改以口頭約定租約。

蔡東富提到，不過一旦出現天災農作受損，申請天災救助時，佃農須提出租賃契約與地籍謄本，否則便僅能由地主提出地籍謄本申請，這時救助金便被地主領走，地主可能會全數或部分轉交給佃農；也有地主不願幫佃農申請救助，或人在國外等原因無法協助申請，佃農權益便會受損，這必須要設法解決。

縣農業處長魏勝德指出，農業部解釋函提及，當時農委會89年2月22日（89）農輔字第88156665號釋示，受災農戶如向私人租賃者，應依《農業發展條例》及其施行細則訂有委託經營書面契約，並送鎮、市、鄉公所或將租賃契約送經法院公證。為確保佃農權益不受損，農業處會連同轉作補助等問題進行研議，建請中央放寬認定標準。