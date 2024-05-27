該計劃包括可撓式太陽能與綠氫發電、綠色建築與運輸發展落實，以及建設綠色資料中心等，大同表示，該計畫將促使位於中山北路二段、屋齡超過50年的的集團總部大樓大幅改造翻新，包括結構、外觀重新設計，內部照明、空調等系統重新配置，力求將總部大樓改造至符合綠建築標準，並設置綠色科技示範基地，成為商圈的新地標。

翻新的大樓也規劃讓集團遍布各地的子公司如精英、福華電子、尚志精密化工、尚志半導體等管理單位移回新總部，提升管理綜效，多餘辦公空間也能對外招商；同時並提供100萬元獎金外向界徵稿，認養並重新設計鄰近的撫順公園，為中山商圈帶來新風貌。

此外，未來台北的產業升級及關鍵競爭力在綠色電力及算力，台北市府將發展建置應用綠氫發電的綠色資料中心示範基地。大同指出，全力配合市府政策需求，一同探索、研擬大同可在綠色資料中心產業，包括資料中心主體建置、空調散熱、光儲能、營運等部分，提供相關協助、爭取訂單。

此次計畫中，不少宮廟、旅館、百貨、商辦等都列為示範場域，在台北寸土寸金下，屋頂太陽能建置需求更高，而大同在公家機構屋頂太陽能板建置擁有高達八成的市占率，未來也會全力爭取計畫相關的民間太陽能光電及儲能建置商機。