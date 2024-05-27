美國聯準會會議紀要發布後，目前FedWatch利率工具顯示2024年僅降息一次，與市場年初預期六次降息，存在很大差異。

街口投信分析，投資人正在等待6月2日OPEC＋生產國集團召開的線上會議，將討論是否延長目前每日220萬桶的自願石油減產。目前普遍預期減產將至少延續到9月底。

值得留意的是，俄羅斯上周表示，由於「技術原因」，4月超出 OPEC＋的產量配額，並將向OPEC秘書處提交彌補計劃，顯示俄羅斯在遏止石油生產方面面臨挑戰，這是由於有些油田若採取簡易的停採措施將可能造成不可逆的產能損失。

俄羅斯在OPEC＋的Q2生產計畫已表示將逐步縮緊產能：4月額外減產35萬桶／日，出口量減少12.1萬桶／日。 5月額外減產40萬桶／日，出口減少7.1萬桶／日。6月所有額外減產將來自石油產量。

花旗銀行上周原油報告小幅下修油價展望，同時示警未來幾個月在地緣政治、烏克蘭無人機襲擊俄羅斯油廠、夏季旺季以及影響北美煉油廠面臨颶風等問題，油市仍有上行風險。

另美國商品期貨交易委員會CFTC數據，截至5月21日當周，基金與機構法人增加美國原油期貨和選擇權淨多頭部位，為連續二周增持，近期油價為區間走勢。