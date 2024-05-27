建築業的「龍頭老大哥」國泰建設（2501），今年是創辦60週年的大日子，今（27）日宣布，推出歷年有史以來總銷規模最大的指標案1期「META PARK」及2期「METRO PARK」；國建董事長張清櫆今日表示，經過去年政策調控房市後，現在預售市場已「醒過來！」展望後市，「若無不利因素，可望續旺到第3、4季」；國建今年準備在全台推出7案，總銷約600億元。

經歷過長達60年的房地產景氣循環嚴酷考驗，國泰建設不但是第一家營建類股票掛牌的上市公司，也是第一家轉型為「地產控股集團」的建設公司，屢次推出新案，銷售速度優於同業、平均成交單價更是傲視同業，不論質、量，都屹立建築業老大哥的龍頭地位。

在今年創辦屆滿60週年的大日子，國泰建設也首度推出有史以來規模最大的開發案，攜手日商三井不動產，在新北市中和，打造的320億元超級大案，第1期「META PARK」，總銷達160億元，已幾近完銷，緊接著第2期「METRO PARK」，今（27）日宣布正式登場，總銷160億元，由房地產「代銷天王」海悅國際操盤，組成台日跨國的「夢幻團隊」，高規格打造這塊占地達5,400多坪的開發案，未演先轟動。

國泰建設董事長張清櫆、三井不動產董事長久一康洋、海悅國際董事長黃希文「三巨頭」，今天也首度世紀同框！並肩同坐！展現顛覆台灣住宅史的決心。

三井不動產董事長久一康洋在致詞時表示，「看好台灣是一個可以安心投資的國家！」三井不動產關注到台灣有房屋老化、人口高齡化的現象，未來將再攜手國建，在台灣拓展其他業務。

談到「META PARK」在短時間內繳出幾近完銷的亮眼成績，連帶帶動「METRO PARK」迅速熱銷，市場討論話題不斷，如何能締造如此佳績？張清櫆表示，國泰建設的大樹品牌形象，一直以來深受許多消費者認同，因為國泰的實在和用心，都反應在每一個建築作品上，這一次兩期基地加起來規模達到5,400坪，又在中原站、橋和站雙捷運旁，這麼完美的基地開發規模和地段位置，絕對是地標級的規劃。

所以這次我們攜手日本建築地產龍頭三井不動產集團，台日雙品牌聯手，為本案注入更多元的特色，例如邀請到國際級的大師建築團隊，李祖原大師、永峻工程、聿善景觀設計、袁宗南大師，還有日本NSD日建設計，每一個都是業界頂尖，在他們一流的設計下，以全棟鋼骨打造出中和捷運地標，至於產品規劃，也都看得到國泰和三井各自的強項與用心。

在種種優勢堆疊下，讓本案在短時間內很快得到這麼多消費者的購買認同，我要藉著這個機會感謝這些已購客，對國泰和三井的肯定，我們一定會蓋出讓你們感到幸福的家。

至於國泰建設與日本三井不動產集團合作開發，雙方各自在「META PARK」及「METRO PARK」上發揮哪些優勢？國建表示，國泰建設對於產品的規劃非常講究，一直以來都是以住戶的生活舒適度為優先考量，尤其是格局規劃，非常重視方正及空間感，還有採光、通風等。本案不論兩房或三房的客廳及臥室，在空間尺度上都十分舒適；邊間的48、52坪更是做到三面採光，主、客浴都有開窗。還有就是，我們樓層雖然高達31、32層樓，但每棟都配置了6座20人份大電梯，未來不必擔心等待電梯的問題。

三井表示，本案的公設設計委託日建設計公司規劃，日建設計在日本是規模最大的設計公司。日本三井跟日建設計在日本有許多的合作案，比如說相當具有代表性的複合式開發「東京中城Tokyo Midtown」的設計，也是委託日建設計。本案的規模非常大，預想將來會成為國泰及三井的代表性物件，所以我們這次發包給在日本有眾多作品的日建設計。

觀察房市走勢，張清櫆表示，最近房市確實有比較熱，回顧時空背景，去年上半年政府調控房市政策陸續出來，市場一度冷卻，因為平均地權條例修正案出來，禁止紅單轉讓、預售屋換約，且房地合一2.0出來，對於短期交易的課稅成本是很高的，使得第2、3季後一度冷卻，不過市場上預售屋供給減少之後，只有新成屋可以選擇，總體供給變少，直到第4季，開始「預售市場已經有醒過來！」

他指出，到了今年第1季，總統大選落幕之後，房市開始慢慢恢復正常，由於第1、2季通膨壓力未減緩，經濟成長率也優於預期，台股更自1月以來快速成長，站穩2萬點大關，因此在通膨隱憂下，房地產的保值優勢，成為許多累計一定財富之後的資產配置首選，因此房市表現不錯。

觀察接下來房市走勢，張清櫆預期，以這樣狀況研判，如果沒有其他非市場的不利因素，房市應該可以持續下去，對於營建業來說，我們並不希望市場快速升溫，也不希望消費者盲目買房，希望溫和上漲，穩步加溫，因此預期第3、4季會持續下去。

張清櫆表示，在台灣少子化，房價上漲的現在，總價帶一直是國泰建設規畫產品的主要考量之一。近年來市場上小坪數、低總價產品陸續出來，國泰建設和三井不動產的「METRO PARK」也是鎖定中小坪數自住客戶的需求，再加上國泰、三井的雙品牌優勢，提供消費者安心的購屋選擇。

國泰建設資深副總經理林清樑表示，今年國泰建設規畫在全台推出7筆新案，銷售額約600億元，在歷年以來，算是規模相當大的，其中新北市中和1期「META PARK」、2期「METRO PARK」，規模最大，總銷金額總達320億元。