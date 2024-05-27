世豐指出，去年美洲、歐洲地區銷售比重分別達61.93％、11.98％，受惠集團旗下美洲地區主要客戶庫存回補力道保持穩定水準，以及積極深化歐洲地區業務擴展力度、擴展銷售產品線等策略，同時仍不斷優化新產品、新領域業務策略進行客戶及產品銷售組合調整，以及提升產能自動化生產比例、數位智能化管理效益，使去年毛利率、營業利益率分別保持21.31％、13.65％表現。

世豐考量公司資本公積充沛且財務體質健全，24日經董事會決議通過去年第四季擬配發每股2.86元現金股利（盈餘分配2.36元；資本公積分配0.5元），若加計去年第三季董事會決議通過配發每股1.48元現金股利，去年合計配發每股4.35元現金股利，股利配發率達85％，以期將公司營運回饋給全體股東共享。

展望今年下半年，世豐持審慎樂觀看法。世豐仍看好美洲、歐洲客戶下單力道，並不斷進行客戶及產品銷售組合調整措施，同時積極豐富旗下螺絲產品、滿足多元市場應用，以期擴大旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等多款產品接單表現，此外，隨著世豐仍積極與客戶進行螺絲螺帽產品送樣，有機會於第二季中下旬起陸續取得正式訂單，助力越南廠生產學習曲線優化，創造集團整體營運正面之挹注。