27日消防局舉辦新建「義竹分隊廳舍」動土祈福典禮。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

27日消防局舉辦新建「義竹分隊廳舍」動土典禮，將花費6499萬1000元建造新廳舍，預計2025年底完工。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

27日消防局舉辦新建「義竹分隊廳舍」動土典禮，將花費6499萬1000元建造新廳舍，預計2025年底完工。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局義竹分隊原廳舍屋齡老舊，疑似地基不穩定，經多次會勘後，決定拆除、原地重建，目前舊廳舍已拆除，消防隊暫移至2年前廢校的義竹國小頭竹分校辦公，27日消防局舉辦新建「義竹分隊廳舍」動土典禮，將花費6499萬1000元建造新廳舍，預計2025年底完工。

義竹消防分隊經專業單位鑑定後，評估建議拆除重建較適宜，2021年10月獲消防署核定前瞻計畫經費補助4319萬1900元，加上縣府自籌款2179萬9100元，共6499萬1000元投入新建工程，隨原有廳舍4月26日拆除完工，今良辰吉時，由嘉義縣長翁章梁、消防署副署長馮俊益、議長張明達、義竹鄉長黃政傑、消防局長蔡建安等人一同祈求平安，持金鏟動土，期待工程順利進行。

翁章梁表示，義竹分隊新建工程地方期待很久，縣府針對內部設計、外觀，並結合周圍地景進行整建、改造，景觀設計委員會來來去去3次以上才定案，盼消防弟兄在功能上方便使用，外觀上也可成為義竹美麗的風景。

馮俊益說，義竹分隊經多次會勘終於要拆除重建了，隨著時代需求進展，消防也應提升品質，成為真正的守護據點，保障鄉親生命財產安全。

張明達指出，救災、救護工作繁重，設備與廳舍更新更要持續做，適當的環境能讓消防隊員心情負擔變小，救災業務也能平安順利。

新竹市「晴空匯」大樓火警造成2名消防員不幸殉職，翁章梁除表達不捨、哀悼，也說為把傷害降到最低，除了充實的訓練，過去的種種經驗應拿出來機會教育、檢討改善，待火災調查報告出來，將要求縣內消防局第一時間參考檢討，作為精進的依據與目標。