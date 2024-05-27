中華中醫藥學會發佈「中醫體質分類判定標準」，將體質分為9類型。立夫中醫藥博物館副館長、中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系主任張文德表示，體質受先天遺傳、後天飲食及生活方式等因素影響，一般人多有兼夾不同的體質，氣虛者多吃益氣、健脾食物；陽虛者忌生冷，他分析各體質特徵及飲食調養方法，呼籲保持體質強壯，維護健康。

平和體質（健康派）體質特徵為面色潤澤，頭髮稠密有光澤，精力充沛、不易疲勞、睡眠良好。食物宜多樣攝取、避免偏食或暴飲暴食，適度運動即可保健身體。

氣虛體質（氣短派）元氣不足，易疲乏、出汗，肌肉鬆軟不實。日常飲食不宜油膩，建議多食益氣健脾食物，如黃豆、桂圓、蜂蜜等；少吃耗氣食物，如生蘿蔔、空心菜、菸、酒等。

陽虛體質（怕冷派）手腳怕冷，容易感冒，特別愛吃熱食或熱飲。適宜多食溫陽食物，如牛肉、羊肉、韭菜等；忌生冷寒涼食物，如瓜果等。

陰虛體質（缺水派），容易口乾舌燥，睡眠品質較差，易頭暈、耳鳴，尿量減少。建議少吃蔥、薑、蒜等辛辣食物，多吃些甘涼滋潤食物，如水梨、黑木耳、銀耳、山藥等。

痰濕體質（痰多派），血壓較高、容易浮腫，口臭、舌體胖大，舌苔較多且白厚膩。飲食要清淡利濕，不宜過飽，少吃甜食及生冷食物，多吃白蘿蔔、蔥等。

濕熱體質（長痘派），容易心煩氣躁，經常面垢油光、易生瘡粉刺，排便不順暢，經常感覺肢體沉重、無力。少喝酒，少吃海鮮、辛溫滋膩的食物，飲食以清淡為主。

血瘀體質（長斑派），容易煩躁且健忘，皮膚粗糙、易有斑點及暗沉，常頭痛、腰痛及肩頸僵硬。多食山楂、醋、玫瑰花等，少食肥肉等滋膩之品，平日可適度少量飲酒。

氣鬱體質（鬱悶派），常不安及憂鬱，咽喉常卡住，敏感沮喪易怒，思考紊亂，容易放屁或打嗝。宜多食行氣、解鬱、消食及醒神食物，如花菜、海帶、山楂等；睡前避免提神醒腦飲料。

特稟體質（過敏派），容易過敏，經常鼻塞、打噴嚏、流鼻涕，皮膚容易發癢。飲食宜清淡，少食辛辣、腥膻及含致敏物質的食物。