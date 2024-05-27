台中市圖書館烏日分館結合地方鐵路文化打造館藏特色，6月適逢鐵路節，更串聯主題展、講座、祈福裝置等擴大推出「書書福福．成功追分」系列活動。（烏日圖書館提供／潘虹恩台中傳真）

台中市圖書館烏日分館結合地方鐵路「成功追分線」的特色，6月推出「書書福福．成功追分」系列活動，館內設置「成功追分」祝福車票、祝福天燈及祈福亭祝福考生。（烏日圖書館提供／潘虹恩台中傳真）

台中市圖書館烏日分館結合地方鐵路「成功追分線」的特色，規畫6月推出「書書福福．成功追分」系列活動，除有鐵道文化主題展、知名鐵道作家蘇昭旭講座，更特別設置「成功追分」祝福車票、祝福天燈及祈福亭，歡迎鐵道迷或期末考生可以前往享受閱讀時光與祈福。

台中鐵路「追分成功線」跨越大肚區與烏日區，因寓意「追分成功」，吸引不少民眾特地前往朝聖祈福。中市圖館長曾惠君表示，烏日圖書館結合地方鐵道文化打造館藏特色，6月適逢鐵路節，更串聯主題展、講座、祈福裝置等擴大推出「書書福福．成功追分」系列活動，希望讓更多人了解烏日的鐵道文化特色，到圖書館感受閱讀與鐵道的雙重魅力。

烏日圖書館表示，6月推出「鐵道行旅：走訪特色鐵道車站」主題展，展示豐富的鐵道相關書籍和車站列車模型及旅客公仔。另邀請到蘇昭旭6月1日下午2至4時演講「台灣鐵道火車站的故事暨舊山線鐵路與鐵道世界遺產」，分享台灣鐵路火車站有那些類型以及登山鐵道的神奇之處。

除鐵道文化主題展、講座，館內特別設置「成功追分」祝福車票、祝福天燈及祈福亭。烏日圖書館表示，「成功－追分」火車票一直是考生們的熱門祝福小物，象徵考試順利、追求滿分的美好願望，希望藉祈福亭等裝置讓每位到館內的考生都能感受到滿滿的祝福。

此外，6月8日適逢端午假期，烏日圖書館也推出「借書祈福」，當天只要借閱20本書並在祈福亭書寫祝福語，就能獲贈限量的文昌筆和象徵「包中」的粽子小吊飾。