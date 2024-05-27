星宇航空香港航線今日正式開賣，將以全新A350-900及A330-900neo廣體客機機隊，每日2班從台北直飛香港。

星宇航空表示，為歡慶香港開航，推出COSMILE會員獨享好康，透過官網兌換香港商務艙來回機票只要4萬哩、豪華經濟艙2萬哩、經濟艙1萬5000哩即可兌換，數量有限，換完為止。

星宇介紹，香港同為美食之都，富含人文、藝術、時尚、商業以及豐富美食選擇的繁榮城市。展望旅遊大復甦的時代，「時尚」與「輕奢」成為香港旅遊的全新代名詞，從入選全球前50名的餐廳、酒吧，米其林推薦美食到時尚與藝術巡禮，都是現今香港的旅遊新選擇，但它依然保有著眾所皆知的文化與在地美食。

星宇航空推出特別旅行企劃－Travel To Hong Kong With STARLUX暢玩「星」香港，透過創作者、藝人、部落客截然不同的主題視角，一同暢玩香港。首部曲將由星宇航空玩港大使- Riko席惟倫帶大家來場「輕奢之旅」，不論是開箱香港唯一半島酒店直升機巡禮、品嚐米其林摘星餐廳，入住太古城東隅酒店欣賞最美的維港日落海景，以時尚名模之姿穿越港島的大街小巷。

星宇與易遊網旅行社合作精選機加酒產品，特別推出香港主題樂園酒店3天2夜2萬3599元起、皇悅卓越酒店（銅鑼灣店）1萬1999元起等優惠方案，此外星宇航空COSMILE會員下單即贈香港3G網卡。6月30日前刷玉山星宇航空聯名卡，再享額外3000元優惠及昂坪360來回纜車門票乙張，限量1000份。