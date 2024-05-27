「113年度第21屆全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽及運動會」25日圓滿落幕，經過三日激烈拚戰，閉幕式由高雄市那瑪夏區長孔賢傑，將會旗交給下一屆主辦單位花蓮縣卓溪鄉，最後由歌手謝英雄演唱布農歌曲，在歡樂的氣氛中宣告明年相聚在卓溪鄉。

全國布農族運動會在歡樂的氣氛中宣告明年相聚在卓溪鄉。 （圖片來源：高雄市原住民委員會提供）

全國布農族運動會有來自高雄、台東、花蓮及南投共4縣市、9行政區超過5000位布農族選手，在歷經3天的熱血競賽中，各個選手無不卯足全力，為自己所屬的隊伍爭光，比賽過程也充分的發揮了運動家的精神，最後都能帶著榮耀回到家鄉。

高雄選手舉重項目表現非常亮眼，共拿下11面金牌、6面銀牌、6面銅牌（圖片來源：高雄市原住民委員會提供）

高雄選手表現不凡，那瑪夏區及桃源區布農族人們卯足全力參賽，其中舉重項目表現非常亮眼，共拿下11面金牌、6面銀牌、6面銅牌，桃源區國手高展宏一上場，也展現金牌水準輕鬆奪冠。114年全國原住民族運動會為高雄市主辦，特別新增舉重項目，期待能在此項目中展現非凡成績，為高雄奪得金牌。

傳統摔角項目令人看得熱血沸騰（圖片來源：高雄市原住民委員會提供）

另外，在布農運的7項傳統運動中高雄還拿下6項金牌，包括那瑪夏區的傳統射箭國中混合組、傳統鋸木國小混合組、傳統摔角社會組及傳統狩獵社會男子組冠軍；桃源區則奪下傳統拔河社會混合組及傳統負重接力國小混合冠軍。 尤其傳統摔角項目令人看得熱血沸騰，陳其邁市長與阿布斯主委在開幕式前也到賽場觀看傳統摔角，場邊加油聲不斷，分出勝負後歡聲雷動，現場氣氛相當刺激，那瑪夏也不負重望奪得社會組冠軍。高雄市在布農運賽事中，共贏得金牌31面、銀牌27面、銅牌32面。

特別的傳統鋸木比賽（圖片來源：高雄市原住民委員會提供）

高雄市原民會主委阿布斯表示，感謝市府局處共同支持全國布農族的運動盛事。在全國布農運賽事，高雄的選手表現很讚，尤其舉重與摔角更是我們高雄的強項。接下來高雄即將迎來一系列大型運動賽事，為了明年3月全國原住民族運動會的辦理，會進行各項賽事的選拔賽，要將高雄優秀的代表隊挑選出來，尤其在傳統賽事的展現，更具有原住民族運動的文化特色，希望下半年選出高雄代表隊，在114年的全國原住民族運動會，為高雄爭取最高榮耀，創造佳績。