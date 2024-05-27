藍白推國會改革法案遭到民進黨阻攔，國民黨立委葉元之發現，上週四民進黨立委陳瑩質詢時，不滿官員沒有專心聽她質詢，因而用「藐視國會」一詞砲轟官員，要求官員改進。葉元之酸，這就是「嘴巴說不要，身體很誠實」，代表綠委也覺得國會改革有修法必要，歡迎一起支持。

葉元之查閱當天質詢影片，陳瑩在衛環委員會上不滿質詢遭受保險司長的干擾，竟在所有委員質詢結束後，再次上質詢台，痛批司長干擾勞動部長備詢，導致部長講出錯誤答案。

陳瑩當時表示，她質詢時在講一個重要概念，但當她很認真解釋時，保險司長一直在跟部長咬耳朵，讓部長被干擾，導致她問部長問題，部長回了一個錯誤的答案。陳瑩因此提醒司長打pass應用遞紙條的方式，或簡短講重點，否則按照藍白提出的國會改革版本，「有可能犯了藐視國會罪。」

葉元之表示，雖然照現在的修法方向，官員其實沒有那麼容易被判「藐視國會」，但從陳瑩的話，就可以知道立委確實很不喜歡被官員呼嚨，尤其是官員說謊或是用反質詢辱罵，來混過備詢時間，根本達不到監督目的，可見國會改革有其必要，希望綠委放下意識形態，明天一同支持法案三讀。

葉元之指出，上週五謝龍介在國是論壇，爆說有綠委私下跟他說，也很想改革，但人在江湖身不由己，希望國民黨體諒。葉元之說，現在想想，謝龍介說的會不會就是陳瑩。