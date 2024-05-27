Ozone在〈World Top〉MV嘗試定格拍攝。（索尼音樂提供）

男團Ozone將於8月3日首度攻蛋，新單曲〈World Top〉的MV預告也終於釋出，團員身穿銀白色西裝在王冠舞台上舞動的身影搶先曝光，子翔表示一穿上全白西裝就有重回拍攝出道單曲〈O.A.O.〉MV的感覺，而為了讓舞蹈在MV中更具效果，Ozone首次挑戰「定格拍攝」，讓不習慣的6人吃到苦頭。

〈World Top〉曲風和舞風完全不同於Ozone以往的風格，為了讓舞蹈呈現更強烈，導演特別安排以K-POP MV中使用的「定格拍攝」手法進行拍攝，團員們需要配合音樂的段落暫停，跳到一半要突然停下靜止不動，等待攝影師快速移動到另一個鏡位後，再讓音樂接著播放並接續拍攝，首次挑戰的Ozone也因此一度在拍攝上卡關，祖安直說：「因為第一次嘗試這種拍攝方式，所以大家都滿不習慣的。」

這次舞蹈中，武術擔當文廷和舞蹈擔當煥鈞還在舞蹈中放入絕招，文廷這次的招式是「腳刀」，整個人彷彿在空中踢腿旋轉，「〈World Top〉的感覺更猛、更狠。這個動作在大學時練過，但當時沒有練到很厲害，為了這次的舞蹈有好好複習」；煥鈞則是秀出跨腳直劈的大招，笑說：「要做招的部分，通常都是文廷在做，這次很難得有機會可以嘗試也滿開心的。」