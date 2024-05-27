美國中部地區遭遇惡劣天氣，美國大片地區包括密西西比河中部、俄亥俄河和田納西河流域，遭受到大冰雹、破壞性強風和猛烈龍捲風的侵襲，1.8億美國人受到影響，現已知有18人死亡，接近70萬戶家庭電力中斷，肯塔基州宣布進入緊急狀態。

美聯社報導，從周末以來，至少11起龍捲風襲擊了美國中部，導致德克薩斯州、奧克拉荷馬州、阿肯色州和肯塔基州四個州都傳出災情，現已知至少 18 人死亡，其中包括 4 名兒童。而且這股可怕的天氣災難可能還會持續，數百萬人仍面臨持續的惡劣天氣威脅。

即時消息綜合報導，阿肯色州的惡劣天氣至少造成8人死亡；德州則有7人死亡，其中包括一名2歲和5歲的兒童；奧克拉荷馬州有2人死亡，肯塔基州有1人死亡。

美國中部的氣侯災情，導致60萬家戶停電，許多民房嚴重受損。(圖/美聯社)

據追蹤網站poweroutage.us稱，到週日晚間，13個州有超過64萬2千家戶停電，其中肯塔基州就超過13.5萬戶。如此大規模的停電，導致肯塔基州的維生設備出現問題，州長安迪貝希爾(Andy Beshear)宣布緊急狀態，他說：「到星期一陣亡將士紀念日，惡劣天氣還會繼續，已知有多起風災和龍捲風的報告。我已發布緊急狀態，以確保受影響的社區，能獲得所需的資源。」

美國天氣預報稱，惡劣天氣往東移動，也就是新英格蘭南部的東海岸，那裡面臨2級龍捲風威脅（總共5級）。，截至晚上 11 點，伊利諾伊州、阿肯色州、密蘇里州、田納西州和肯塔基州西部都被涵括當中。