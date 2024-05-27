Lenovo推出了最新ThinkPad P系列行動工作站 – Lenovo ThinkPad P1 Gen 7、P16v i Gen 2、P16s i Gen 3 和 P14s i Gen 5，搭載高端的AI技術，具備強勁的運算能力可處理高負載的複雜工作，改變專業人士與AI互動的方式。

16吋輕薄機身的ThinkPad P16s Gen3採用Intel Core Ultra處理器。（Lenovo提供／古明弘台北傳真）

透過與Intel、NVIDIA和Micron的合作，Lenovo推出了功能強大且效能卓越的AI筆電，滿足繁複的AI任務需求。最新一代的ThinkPad P系列行動工作站搭載Intel Core Ultra處理器和NVIDIA RTX Ada世代顯示卡，不只提供高效的AI運算表現，同時兼顧節能和靈活應用的可能。例說，內建的神經網路處理器（NPU）專注於處理輕量、持續性的AI工作；而NVIDIA顯示卡則負責運行更為繁重的AI新挑戰，協助專業人士完成3D建模、場景開發、AI推論（AI Inference）和模型訓練等任務。