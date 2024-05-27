難得一見的柬埔寨電影《鬼氣球》驚嚇登「台」，將在6月14日於台灣驚駭上映。本片不僅成為柬埔寨影史最賣座恐怖電影，更售出至台灣、緬甸、越南、印尼、俄羅斯、香港等多個國家。尤其近日再傳國際票房截報，於5月3日在緬甸上映之後，短時間內就成為2024年至今，緬甸票房最高的外國電影。一部分也歸功於本片男主角，便是緬甸出身，有「緬甸水行俠」、「地表最帥和尚」之稱的白英他空，在片中逆轉過往形象，挑戰用柬埔寨官方語言高棉語演出，儘管有非自己母語的語言障礙，仍展現出專業演出精神，令人為之敬佩。

本片採取國際級製作水準，恐怖懸疑氣氛媲美《牠》（It），驚嚇指數更直逼《厲陰宅》（The Conjuring），這也讓本片不僅成為柬埔寨影史最賣座恐怖電影，國際版權更狂銷至台灣、緬甸、越南、印尼、俄羅斯、香港等多個國家。尤其本片在5月3日於緬甸上映之後，短時間內便成為2024年至今，緬甸票房最高的外國電影，展現出銳不可檔的票房實力。此外，本片在台灣的上映資訊一出，也有台灣網友在社群中貼預告並留言：「第一次知道柬埔寨也有拍電影，好像可以期待。」而導演李克賴達（Leak Lyda）剛好就看到了這則留言，也大為感動地在自己的社群上分享該則留言，並有感而發：「這就是激勵我努力拍電影出口到海外的原因！」

《鬼氣球》陸續在柬埔寨、緬甸等國票房告捷，原因除了精良的製作水準之外，國際化的演員陣容也成為成功關鍵，找來緬甸男星白英他空領銜主演。橫跨模特兒、演員、歌手多重身分的他，在片中詮釋來整修這棟廢棄孤兒院的工程師，並與眾人攜手解開鬼氣球的來源，以及縈繞在這間孤兒院厲鬼的詛咒起源。尤其白英他空過去曾因為一張剃髮穿僧服的和尚照片在全球爆紅，而被網友封為「地表最帥和尚」；而他188公分的完美身高，配上超高顏質與全身精壯肌肉與刺青圖案，還留有一頭微捲的中長髮，更讓他有「亞洲水行俠」美譽，不僅曾當選2020年最帥臉孔第十名，更在2021年拿下百大帥哥第一名。值得一提的是，白英他空近年積極進軍柬埔寨影壇，不僅在2023年演出柬埔寨電影《出租男孩》聲名大噪，這回再度接演本片，更擺脫語言障礙，用非自己母語的柬埔寨官方語言高棉語演出，並順利完成表演，展現出專業精神。