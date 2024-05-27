台鋼獵鷹WING STARS啦啦隊韓籍成員，同時被成稱為「最強外掛」的安芝儇，經常在社群平台上放送美照寵粉，近日她曝光閒暇時旅遊照，展現超狂穿衣比例，被網友大讚「行走衣架子」。

近日安芝儇透過 IG更新貼文，一連曬出10張美照，附上許多繽紛可愛表情符號。畫面中她戴著墨鏡紮起丸子頭，身穿墨綠色洋裝比基尼，大秀逆天長腿，在泳池畔享受陽光，被發現手臂被曬出明顯色差，仍抵擋不了上萬粉絲搶看她的美貌，紛紛留言大讚：「太辣了」、「小安我愛你」、「原來這就是外掛的原因嗎？身材太好了」、「根本衣架子」。

日前安芝儇突然發文宣布：「終於搬到高雄了！」，表示希望之後有機會可以更深度體驗台灣。結果PO文一出，直接釣出市長陳其邁，留言表示：「歡迎！」，安芝儇也驚喜回應：「謝謝邁邁市長，我喜歡高雄」，眾多粉絲們也都敲碗，期待市府能邀請安芝儇來當代言人，行銷高雄的旅遊和活動，直呼：「好想跟小安在高雄巧遇」。