申惠善在《她死了》中頻被偷窺。（車庫娛樂提供）

韓國驚悚懸疑片《她死了》由卞約漢和申惠善主演，以反轉不斷的驚人劇情和演員們爆發力十足的演技，讓許多觀眾看了都直冒冷汗，故事敘述喜歡偷窺他人生活的不動產經紀人具正泰（卞約漢 飾），目擊到自己所觀察的網紅韓素拉（申惠善 飾）死在家中的沙發上，擔心自己會被誤認為凶嫌的具正泰，開始調查韓素拉身邊的人物，決心找到真正的殺人凶手。

卞約漢表示，為此努力練習在和他人對話時，盯著對方的眼睛看5秒到7秒以上，他說拍完這部電影後，這也不知不覺地變成了他的習慣。申惠善則說：「卞約漢的角色真的太討厭了，但約漢哥的雙眼皮很明顯，只看他的眼睛的話會覺得很漂亮，但因為《她死了》不是愛情劇，所以每當我接收到他在戲中的眼神時，會覺得特別噁心、不舒服，下戲後一到家後就很想先洗澡！」卞約漢對於申惠善如此直接的反應，則滿足得笑說：「真是太好了！我當時一下戲回到家，也是趕快用洗眼液洗眼睛呢！」

卞約漢也透露他在邀請父母參加試映會時，沒有向他們透露太詳細的劇情，「每次有新作品時，我都一定會邀請父母來觀影，很喜歡和他們一起看電影。但這次我只先跟我爸媽說我的角色是一名不動產經紀人，他們還說很久沒看到我接演比較不沉重的角色了！他們喜歡我詮釋活潑的角色，要我別再接悲傷又沉痛的作品了！」他還開玩笑地說等父母看完《她死了》的隔天，自己才要問他們的觀影心得，因為覺得需要給他們思考的時間。

申惠善在片中飾演一個會用假貼文博取關注的網紅「韓素拉」，在看過成品後，也對在大銀幕上自己虛偽的模樣感到很厭惡，申惠善表示：「我不想去理解『韓素拉』這個人物，也不想對她產生共鳴。這次在詮釋角色時，無法有被同化的感覺，而是把演技重點放在如何以我所擁有的外表和感覺，讓自己看起來變得很令人厭惡。」對手演員卞約漢也透露，每當他看到申惠善詮釋「韓素拉」時所露出的笑容，總是令他不寒而慄、起雞皮疙瘩。

另外，如同這部電影的片名《她死了》，申惠善在電影中還必須展現「屍體演技」，對此她表示：「原本就覺得眼睛閉著的戲很難演，因為我好像因為缺鎂，眼皮都會一直跳。而且片場也很溫暖，我有時候還會不小心睡著呢！」申惠善也透露在拍攝《她死了》時，還同時在趕拍電視劇《哲仁王后》，她說：「雖然在體力方面很辛苦，但因為兩部作品的角色個性完全相反，所以這樣反而更好！如果角色相似的話，可能會有點混淆而難以詮釋。」

《她死了》本週五（31日）在台上映。