26日至30日期間,Nike再次攜手頂尖的籃球教練團隊,打造第十八屆Nike All Asia Camp全亞洲籃球訓練營。邀請大中華區、日本、韓國、菲律賓、澳洲等世界各地90名青少年籃球員齊聚NBA海口籃球訓練中心,懷著對勝利的渴望,不斷突破自我,共同迎接今年夏天最激勵人心的籃球挑戰。

上周Nike All Taiwan Camp於黎明技術學院圓滿結束,為期9天的訓練營讓充滿天賦的年輕球員齊聚一堂,獲得同場競技的機會。Nike也從Nike All Taiwan Camp中遴選出表現優秀及極具潛力的新生代球員,包括張鈞淮、李雨宸、劉耕灝、傅雋堯、劉程恩、張為甯、黃佳瀚、米靖恩、陳薇涵、李郁慈、魏詩芸、林宇涵,參加本屆的Nike All Asia Camp全亞洲籃球訓練營,與來自各地的球員互相交流,藉由專業訓練及實戰激發自我潛力,挑戰卓越。

前大陸男籃球員易建聯出席了本屆的開幕儀式,分享了他的籃球故事,並為小球員們做現場指導。易建聯曾在2002年參加過Nike All Asia Camp全亞洲籃球訓練營,並憑藉出色表現榮獲訓練營最傑出球員。

「珍惜這次絕佳的學習交流機會,加深對於籃球的理解,堅定追求勝利的決心,專注於讓自己變得更強,不斷向著更高的舞臺邁進。」易建聯說道。

在這次的訓練營裡,各位才華橫溢的籃球小將們將全情投入訓練營,他們不僅可以接受專業教練的系統化訓練和指導,還可以與來自世界各地的同齡球員切磋球技,共同進步。

每次的Nike All Asia Camp全亞洲籃球訓練營期間,Nike都會邀請NBA新星前來指導年輕球員。今年,來自多倫多暴龍隊的史考提巴恩斯(Scottie Barnes)將蒞臨訓練營。作為2021-22賽季NBA最佳新秀,巴恩斯將親身示範並指導這些年輕球員們,激勵他們挑戰極限,追尋自己的籃球夢想。

本次的訓練營教練陣容強大,由Dave Severns擔任訓練營總監。他曾是洛杉磯快艇隊和芝加哥公牛隊的球員發展總監,並擁有長達四十年的籃球培訓經驗。教練團們無私地與年輕球員們分享自己的經驗,鼓勵他們勇敢追夢,努力挑戰更高的舞臺。Nike也憑藉豐富的運動裝備研發經驗和全球資源,為訓練營提供了高品質的籃球裝備和技術支援。

Nike All Asia Camp全亞洲籃球訓練營至今已有22年歷史,目的在幫助亞洲多個國家和地區的青少年籃球菁英成長,激發更多年輕一代對籃球的熱情。