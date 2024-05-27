新竹香山26日發生1350戶大停電，事故原因為松鼠在電線桿上感電，造成饋線跳脫，27日下午新竹市金山街又發生3553戶停電，台電表示，主因是民眾駕車撞擊變壓器，台電派員3分鐘即復電6成。

台電指出，27日下午13點53分，新竹市金山社區金山街、光復路一段一帶發生3553戶停電事故；派員到場後，在13點56分復電2138戶（逾6成），到14點30分再復電1265戶，累計復電9成5用戶，其餘150戶則在16點33分復電。

台電強調，此次停電為外力事故導致。