由鬼才導演喬治米勒執導的《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》自上週上映後，口碑好評不斷，不僅爛番茄爬升至90％新鮮認證，全球開片票房飆破5,890萬美金（約18.9億新台幣），拿下全球票房冠軍；全台票房則衝破2,300萬新台幣，不僅打破導演喬治米勒、安雅泰勒喬伊在台最高開片紀錄，也創下《瘋狂麥斯》電影系列在台最高開片紀錄，並且是今年IMAX繼《沙丘：第二部》後在台第二高開片佔比的電影。

片中安雅泰勒喬伊（飾演 芙莉歐莎）的表現大獲全球影迷讚賞，導演喬治米勒說：「安雅泰勒喬伊很早期就為這角色帶來強悍的特質，她遠超於我的期待。要想化身成芙莉歐莎，就必須具備高智商和堅決的特質，所以她本身就與這角色有許多相似之處，那對拍片的過程，也帶來了正面的影響。」

提起芙莉歐莎，安雅泰勒喬伊表示：「我對她完全能感同身受，我全身心地投入這個角色，完全在每個層面上。這個角色是如此激勵人心，她完全為我拓展了新視野。」克里斯漢斯沃（飾演 狄門特斯）也說，安雅泰勒喬伊有深刻領悟到那種怒火狂飆的感覺。

芙莉歐莎在片中並不愛說話，一開始是為了隱藏自己，但這也是她性格的一部分。導演喬治米勒說：「在荒地的世界裡並無消遣，他們只是為了傳達重要訊息；因此所有這些角色都沒有說太多話，但他們確實必須透過出現在鏡頭前、在體驗中以及與其他角色的互動中表達出很多東西，安雅泰勒喬伊確實完美做到這些。」

而芙莉歐莎從失去手臂到建造機械手臂的過程也意義重大。安雅泰勒喬伊說：「在這個宇宙中，作為一個有機體、作為人類是不利的，每個人都崇拜機器，於是她把自己變成了一台機器，一種半汽車。從某種意義上說，她是個獨行俠，她不為任何人效力。她是她自己的創作物，她將遵守她自己的道德和法律。」