「黑澀會美眉」出身女星薔薔（林嘉凌）以大膽作風、嗆辣風格獲得粉絲喜愛。常在節目中分享穿著「戰袍」在各國夜店玩樂趣事。怎料，卻在新加坡踩雷，因為衣著太過大膽，被警察抓走，短褲甚至被警方扣留當證物，讓她無奈表示：「那件就帶不回來」。

近日薔薔上《女人我最大》分享自己跑趴戰袍，她透露自己喜歡穿很短的褲子，會盡量挑選會露出屁股蛋的短褲。薔薔表示有次她穿著一件「就像內褲一樣」的短褲，出入新加坡聲色場所時，她突然被警察給叫住，她驚訝的表示：「我就被抓了，被抓走！」

一開始被警察叫住時，薔薔還以為是因為自己太漂亮才被叫住，沒想到卻是因為短褲看起來太過情色，才被警察抓走，甚至被冠上「妨害風化」4個大字。短褲被拿去當證物，整個「夾在夾鏈袋裡面」，讓薔薔遺憾表示：「那件就帶不回來，永遠沒有了，那件我很喜歡」。

薔薔透露那件短褲是有金鍊子的深色牛仔褲，「那時候超辣的，配那個網襪超級超級辣」。這件事讓薔薔相當無奈：「首次被抓到警察局就是因為這個，我其他都更大條，唯一是因為衣服被抓進去」，來賓劉雨柔則指著薔薔帶來的火辣戰袍，笑稱：「你衣服這一箱去，可能整箱都被扣走」。