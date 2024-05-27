法務部調查局局今日舉辦新舊任局長交接典禮。（圖調查局提供）

法務部調查局今日舉辦新舊任局長交接典禮，甫卸任的前局長王俊力感性的表示，「一日調查員，終生調查員」，永遠以展抱的一員為榮，而新任的局長陳白立則在高齡80多歲母親觀禮下接下局長的職務，他表示，未來將秉持調查局的核心價值，帶領同仁以「維護國家安全，偵辦重大犯罪」2大工作主軸，秉承總統、行政院長及部長揭櫫的施政方向，落實推動5大工作重點。

今日的交接典禮，由法務部長鄭銘謙親自主持，立委林德福、吳琪銘、法務部前部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長邢泰釗、法務部常務次長黃謀信、台高檢署檢察長張斗輝、最高檢察署主任檢察官呂文忠、警政署長張榮興、移民署長鐘景焜、海巡署長張忠龍、國防部軍事情報局局長楊靜瑟、憲兵指揮部指揮官鄭禎祥等機關首長、貴賓，及調查局內外勤主管與同仁，約320人蒞臨觀禮，其中新任局長陳白立的80多歲老母，也在觀禮人群中。

鄭銘謙致詞時肯定卸任局長王俊力在2年6個多月任期內，帶領調查局同仁全力反制中共滲透與認知作戰，偵辦竊取國安商業秘密及陸企人才挖角等案件，有效維護國家安全；另查獲我國史上最大量第三級毒品卡痛180公噸、偵辦雲林縣議會議長沈宗隆、前台南市議會議長郭信良貪污等社會矚目案件，以及2022年九合一、2024年二合一選舉查察，績效優異，獲得各級長官及國人肯定。

鄭銘謙也盛讚調查局是一個素質精良的優秀團隊，並期許新任局長陳白立以國安專長，帶領調查局全力維護國家安全與偵辦重大犯罪，未來加強偵辦國安案件、打擊詐欺、貪瀆及毒品犯罪、深化國際合作、加強檢廉合作、強化工作紀律等目標。

卸任局長王俊力則特別感謝前總統蔡英文、前法務部長蔡清祥讓其有機會擔任調查局局長，在924天任期中，在反制中共滲透、國安案件、中共介選、竊取國安商業秘密及陸企人才挖角等國安案件，以及重大犯罪黑金貪瀆、毒品查緝、電腦犯罪、洗錢防制、電信詐欺機房及水房等經濟案件之偵辦，在所有同仁努力下都交出漂亮的成績單，對於堅守崗位、使命必達的同仁，表達誠摯的謝意，並期勉同仁未來要能強化核心競爭力，發揮優勢，創造價值。

王俊力也感性地表示，擔任調查局局長一職增長了在國安領域、科技偵查及國際執法合作有不同的視野，有調查局這一段旅程，使生命更加豐富而精彩，「一日調查員，終生調查員」是調查局的傳承精神，將永遠以曾是展抱大家庭的一員為榮。

新任局長陳白立則感謝部長鄭銘謙、前局長王俊力及各級長官的信任及肯定，亦感謝前來鼓勵的7位前局長、10位前副局長，及全局同仁的努力，他更感恩到場出席交接典禮高齡80多歲母親與往生父親的養育栽培，以及家人的支持與鼓勵，未來將秉持調查局的核心價值─忠誠、樸實、團結、進步，帶領同仁以「維護國家安全，偵辦重大犯罪」2大工作主軸，落實推動5大工作重點：

一、 全力維護國家安全：加強反制境外敵對勢力滲透，積極偵辦國安案件，為鞏固「台灣主體性」價值的永續發展而努力。

二、 加強打擊重大犯罪：首重打詐，偵辦黑金貪瀆、食安及重大毒品犯罪，打造廉能政府、維護社會安全與安定，讓民眾安心有感。

三、 提升國家資安量能：資安即國安，將強化公私協力，並聯手國際合作友方，面對中國對全球網域安全威脅、假訊息及認知作戰，提升反制與應處量能。

四、 健全營業秘密保護：全力發掘偵辦竊取國家核心關鍵技術洩漏境外敵對勢力案件，及防制陸企挖角高科技人才，確保國家安全與產業競爭優勢。

五、 持續強化工作紀律：持續貫徹並要求同仁遵守依法行政、行政中立原則與程序正義，維護調查局執法公正與形象。