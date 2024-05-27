台中市成功嶺302旅趙姓義務二兵，26日在友人陪同下駕車收假歸營，卻突趁友人下車之隙自行開車返回雲林老家。陸軍第十軍團表示，當天派員將趙男從雲林家中帶返營區，並未外傳有持刀或搶車的犯罪行為，另因趙男屬逾假未歸，調查後不以逃兵論處。

趙向軍方供稱，他因擔心期末鑑測表現不佳、情緒不好才返家，27日深夜約12點半由軍方帶返營區。據了解，趙姓義務二兵因父親過世、母親人在印尼，目前跟胞兄一起生活，趙的哥哥說，他請友人開車載送弟弟回營，但不知道為何弟弟要求友人下車，沒回到營區；至於外傳趙兵因線上簽賭欠債情況，他並不了解。

陸軍第十軍團表示，轄屬步兵302旅趙姓新兵，26日晚間19時許駕駛家中自用車返營收假，原委託民間友人代駕，將車輛駛回住家，後因心緒失衡，於營區外自行駕車離去；因趙男僅逾期數小時未歸，屬逾假未歸，不以逃兵論處，但仍會在調查結果出爐後，針對違反軍紀的情況進行懲處。

陸軍第十軍團表示，趙兵違反軍紀營規部分，依調查結果，最後不以逃兵論處；至於有關心緒問題，將鏈結心理輔導機制，並加強官兵生命教育與心理諮商輔導措施，建立正確生命認知。