林汝佑推出新歌〈幸福的糖仔〉。（音圓唱片提供）

林汝佑因音質純淨、高亢被冠上「台版胡夏」外號，來自彰化的他本業是高中英文老師，從小征戰各大小歌唱比賽出名，也是中部知名的教唱老師，雙重老師身份兼顧出色，不過他成長時期也歷經不適任的導師、校園霸凌等事件，也因此他努力為人師表後，更時時勉勵自己要成為一名有愛的老師，希望用關愛和歌聲帶領青春期學生。

林汝佑在求學時是模範生，提及學生生涯，他表示在成長過程中，自己很努力保持學業成績始終維持在第一名，在畢業典禮上，也幸運總是領最多獎項的人。「很多人認為我天資聰穎，但事實並非如此。」提及成績好是源自於比別人更多的努力與時間投入，「每天熬夜到凌晨三點，為的是彌補自己的不足。作業和背誦考試範圍，我都比別人用心和努力幾十倍」。

他也感性提及因為自己成長於單親家庭、家境清寒，所以必須靠自身的努力賺取獎學金，讓家庭減輕負擔。但不忍回首地是，在求學過程中，曾遇到了一位導師，對著全班宣佈，只要誰能贏過林汝佑，就每週請該生吃披薩、香雞排和手搖飲直到畢業，雖然自己當時覺得可能是導師「用心良苦」，想激發全班的求學心，但當同學們一次次不曾超越他，「卻轉而聯合排擠和霸凌我。他們踹壞我的椅子，讓我只能坐在三分之一大的範圍；刻意把廚餘倒在我的書包和桌上；甚至在我的座位四周撒滿圖釘，還朝我丟擲長達七公分的大頭釘」。

當時林汝佑向導師求助，導師卻沒任何作為，等同放任同學行為，林汝佑只能轉向學校幫助，但導師卻壓下了他給學務處的投訴，處理掉林汝佑寫給輔導室張老師的信，就連親自找校長也無效。「那段時間，我連續超過一週在家崩潰哭泣，只能以唱歌安慰自己。但我知道，光是流淚是沒有用的。」他下定決心，不能讓這些同學得逞，就是更加堅強，拿更好成績卓越再卓越，最終他仍然維持班上第1名直到畢業。

林汝佑表示這是一段可怕又難忘的過去。遇到這樣一位不適任的導師，為了保住自己的名師地位，竟然選擇如此對待自己的學生。「這段經歷讓我更加堅定，無論面對多大的困難，我都會堅持下去。」也因此透過出道曲〈幸福的糖仔〉，鼓勵大家面對困難都不要放棄，直到最後不管結果如何，但超越了自己就能享有幸福的到來。