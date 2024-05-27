淡水區港坪營區竣工，技師確認滯洪池深度與核准圖說一致，以利颱風豪雨時，能提供足夠的滯洪量體。（新北市水利局提供）

為控管土地開發案件造成水患潛勢的衝擊，以及因應氣候變遷導致的異常降雨，新北市政府積極落實「出流管制」，要求開發單位設置出流管制設施，以確保基地開發後，土地能保有一定的滯洪能力，使雨水不立即流入河川及排水系統，減輕排洪負擔降低淹水風險。水利局表示，自2019年法規上路迄今已核定127件，提升滯洪量體約44萬噸，加上透水保水法規實施至今的量體，累計約有270萬噸。

水利局長宋德仁表示，新一代的海綿城市，對於都市洪災的威脅應該要提出更有韌性的對策，新北市除了透水保水80mm零出流、抽水站預抽及提早啟抽、完成9座透保水校園及1座公園滯洪池外，針對基地面積達1公頃以上的開發案件，依照水利法出流管制專章規定，要求開發單位提送出流管制計畫並審核。

宋德仁說，審核通過後，更在後續的開工、施工，依案件開發面積大小及整體施工進度20％、50％、80％執行施工查核，於竣工查核及完工後的抽查等各階段均嚴格把關，未依計畫書內容施工或維護，給予改善期限未完成者，將處10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

此外，開發案必須於計畫審核通過後才能施工，目前新北市出流管制施工中案件共27件，施工現地的查核，檢查滯洪設施是否有按圖施作，以確保完工後能確實發揮功能；完工後的抽查項目包括滯洪池是否淤積、進出水口排水是否通暢無虞、抽水設備是否可正常啟動。

水利局表示，今年除針對施工中的「新北市新、泰塭仔圳地區市地重劃開發工程」進行工程進度20％階段的施工查核外，並與水利署共同辦理「中和區佳和公園新建幼兒園與公托中心暨共構地下停車場統包工程」完工後抽查，確保出流管制設施可發揮應有的滯洪效果，保護市民生命財產安全。