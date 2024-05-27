國會改革法案持續熱議，立法院會明(28日)將拚三讀，行政院長卓榮泰今(27日)表示，希望行政院和立法院之間能平順互動，他今天也會再努力看看，希望明天群眾不要集結，也盼立院有善意回應。媒體人謝曜州直言，一早同事說明天立院外會爆量人，但他認為如果明天人爆場，結果就三讀通過國會改革藍白的方案，場外的人怎麼辦？如果自己是綠的，會呼籲大家別去。同事原本還不信，結果卓隨即呼籲大家別去場外了。

卓榮泰今(27日)接見北美洲台灣商會聯合總會時表示，從上禮拜開始，已有許多部長、閣員已經去到立院接受質詢，目前為止大家表現都很好。

根據《中天新聞網》報導，卓榮泰提到，他也在學習大家在立法院應對的方式，「因為過幾天我也會去！」他強調「我希望兩院之間能夠平順互動，互相尊重！我現在更希望，我等下還要努力看看：是不是明天群眾不用集結？看能不能夠立院有一個善意的回應？我覺得我們只要伸出善意的手，不要讓人民再這麼辛苦，我們可以把事情做好，我會努力把事情做好。只要總統交代的，人民需要的，都當作行政院最優先的事情！」

謝曜州也發文直言，「一早跟同事聊，同事說明天立院外會爆量人。我：那很奇怪，如果明天人爆場，結果就三讀通過國會改革藍白的方案，場外的人怎麼辦？如果我是綠的，我會呼籲大家別去。同事原本還不信。結果卓院長呼籲大家別去場外了。」

名嘴黃揚明留言：「明天會爆雨是確定的。（謝：拜託上下班時間不要下）」網友表示「看到大學生壓倒性支持國會改革民調，黨就知道別再鬧了」、「見好就收，不然無法善後」、「是一場輸不起的仇恨動員！此心態不改、社會不亂才怪」、「某黨開始找台階下了」、「神預測！」

行政院發言人陳世凱表示，國民黨團傅崐萁總召日前已釋出善意，表示不會杯葛本月31日卓榮泰的施政報告，卓榮泰也希望這樣的善意也可以擴及到人民，讓近日的紛擾能夠得到最妥善的結果。

陳世凱指出，卓榮泰一向尊重民眾表達意見的權利，對於全國各地的民眾及學生勇於表達理念一事感到敬佩，也感到於心不忍，目前卓榮泰長仍在努力，希望立法院能夠聽到人民的聲音，也期盼立法院能夠做出善意的回應，如此一來民眾再也不必如此憂心、如此辛苦地在炎熱的天氣裡，又或請假參與、又或舟車勞頓來到立法院表達意見，希望近日的紛擾能夠在善意的溝通下和平落幕。