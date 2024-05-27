Global Mall新北中和店推「資生堂AN金鑽淨白修復組」，價值2574元、會員獨享價1620元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall新北中和店推「佳麗寶海洋友善防曬組」，價值1275元、會員獨享價765元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

京站的「綠藤生機第三選擇防曬SPF25」，680元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站的「innisfree無油無慮牛奶光防曬氣墊」，730元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋的香草集淨白防曬組，包含「淨白亮顏修護精華液30ml」、「雪紡晶透隔離霜美白型SPF35 PA＋＋＋ 30g」，4330元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

統一時代百貨的「SK-II超輕感全效防曬霜SPF50＋ PA＋＋＋＋」，2850元。（統一時代百貨提供／朱世凱台北傳真）

廣三SOGO的資生堂東京櫃「金鑽明星雙享組」，價值1740元、獨家卡友價1566元。（廣三SOGO提供／朱世凱台北傳真）

想預防皮膚老化，防曬比保養更重要，炎夏走出戶外享受陽光，帶動民眾購買防曬產品的需求，延緩曬黑曬傷且輕薄不厚重的彩妝同樣受青睞，百貨相關類品買氣已較上月攀高1至2成。

Global Mall觀察，高溫溼熱容易使肌膚出狀況，讓彩妝保養及防曬商品業績持續成長，今年夏季妝容格外注重自然輕透底妝、具水光感的脣妝，而清爽的美白防曬品依舊是夏日主流，即起至6月30日精選多款美白防曬、保濕精華、控油粉餅、明亮色系眼妝、脣膏等推6折起，同時還能搭線上線下回饋，6月30日前全台8店單筆消費滿688元贈限量100點，周一至周五再享滿額限量點數3倍送，線上環球Online則推買指定商品單筆滿2000元現折100元。

京站看好多數女性顧客會選兼具防曬與上妝多重功效的美妝，推薦「PAUL＆JOE的糖瓷防曬隔離乳 SPF50＋」1200元，或是「innisfree無油無慮牛奶光防曬氣墊 SPF50＋」730元；男性偏好清爽不黏膩、好推勻的防曬乳，推薦乾性到混合性膚質、敏感肌皆適用的綠藤生機「第三選擇防曬SPF25」680元。

受韓流影響，大葉高島屋分析水潤透亮的「玻璃肌」風潮仍持續夯，像是香草集的「淨白亮顏修護精華液」、「雪紡晶透隔離霜美白型SPF35 PA＋＋＋」等具有防曬美白、保濕補水商品十分熱賣，而1樓DOZO Beauty複合美妝專櫃也引進「Embryolisse恩倍思」神奇保濕霜，讓妝容更服貼；6月2日前全館單日消費累積滿千元可抽市價1萬2600元的「森渼原」5米鐘型帳一泊三食住宿券。

統一時代百貨台北店發現旅遊旺季讓高係數防曬、保濕保養品詢問度大增，推薦民眾至6月1日至2日參加資生堂東京櫃「安耐曬防曬講座課程」，可體驗「ANESSA安耐曬金鑽高效防曬露NA 5X版」，推薦價950元；另推薦「LANCOME超極光活粹晶露150ml」3950元，提供足夠滋潤度，出遊不怕脫妝。

廣三SOGO熱銷品項強打資生堂東京櫃「金鑽明星雙享組」，號稱防曬防汗又維持肌膚透亮，價值1740元、獨家卡友價1566元。