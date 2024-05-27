正崴集團攜手森崴能源與日本優必達（Ubitus）合資成立「優崴超級運算股份有限公司」（優崴超算），優崴董事長胡惠森也表示，隨著輝達新一代Blackwell架構AI晶片B200發表，預估未來十年AI算力將再提高100萬倍，龐大的運算能力將使高端晶片需求上升，不論是AI運算、晶片製造都需要大量的電力供應，「算力即國力」、「電力更是國力」的AI浪潮下，電力供應領導品牌森崴能源將扮演更重要的角色。

優崴超級運算中心的營業收入，未來以出租算力為主，第一期的建置成本約20億元，由正崴出資，期5年內回收；優崴超算由優必達持股49%、正崴持股41%、森崴能源10%。優崴第一期預定將在今年第四季，即可完成128台、共1024片AI運算顯卡的運算中心，建置完成後，將成為亞洲最大且算力最快的AI綠能運算服務中心。繼土城後，未來將持續在新竹、台中、台南等地建置AI運算中心。